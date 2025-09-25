По-изгодно от това ГЕРБ да направи избори сега - няма. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Всички искат да са интересни. Всички знаят, че тази седмица има делегация в Япония, Франция и САЩ и затова правят тези номера. Какво да направим?“, отсече лидерът на ГЕРБ.

На въпрос има ли опасност за парите по ПВУ предвид действията на „Обнови Европа“ в ЕП и писмата, които изпращат, Борисов отговори: „Има, разбира се. Затова на българския казан в Ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ни граждани да отиват да искат да спрат пари за България“.