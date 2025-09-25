Отново не бе събран кворум за започване на заседанието на Народното събрание.
Опозиционните партии умишлено не се регистрираха и не бяха събрани необходимите 121 човека.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи случката като безотговорност.
"Всички искат да са интересни. Колективната безотговрност. Знаят, че има делегации по цял свят и затова правят тези номера. Какво можем да направим?", попита той.
"Затова в българския казан в ада дяволи не стоят. Има риск за парите от ПВУ. Плащания ще дойдат при всички случаи, тъй като по този план не беше правено нищо четири години.
