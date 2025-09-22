В съвременния свят всички сме зависими един от друг и всяка независимост е относителна
, всяка свобода е относителна дотам, докъдето всъщност започва свободата на другия или на другите". Това обясни пред БНР Пламен Димитров
, президент на КНСБ:
"От тази гледна точка ние сме независими от определени формации и организации, тоест от политически партии, от работодателски организации. Това сме прокламирали преди повече от 35 години
при промяната през 90-те години
и следваме неотклонно тази линия, този път".
"Плоското данъчно облагане ежедневно генерира несправедливост
и дава след себе си резултати, които няма да ни стигне времето да анализираме сами по себе си", коментира в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" президентът на КНСБ:
"Тези неща са видни - неравенства, бедност
и така нататък, дори сред работещите българи. Работещите бедни са изключително голям процент
. Това се дължи и на данъчната система
".
