Премиерът Росен Желязков, който днес не е в пленарна зала, коментира дневния ред и вчерашния вот на недоверие.

“Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Гласуването вчера даде отговор на въпроса има или няма доверие в правителството и се ползваме с такова”, каза министър-председателят по повод петия вот на недоверие, внесен от ПП-ДБ.

"Вчера с гласуването в парламента, правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, така че искам да благодаря да мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на ИТН за подкрепата, на БСП-ОЛ за подкрепата и на "ДПС-Ново начало", които макар че не са част от коалицията, подкрепят правителството. Ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент“, коментира Желязков и благодари на всички партии, които попрепиха правителството, включително и на “ДПС – Ново начало“.

“Макар да не са част от коалицията, подкрепят правителството и ние имаме усещането за за стабилност на и доверие в мнозинството на България парламент“, каза той.

По думите му в дебат по вота, са се чули аргументи, които са казвани и преди.

“Разбрахме, че политическата класа търси решаване на политически въпроси не в парламента, а на улицата; правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде; че институциите не си взаимодействат. Това чухме, а картината е друга – имаме нужда от стабилност. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на всички потребности на обществото“, категоричен е той.

Министър-председателят, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдават учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.