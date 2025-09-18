И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен. Вотът беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

Проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков беше внесен миналия петък по инициатива на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“. Той е за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Не закъсняха и коментарите след поредния неуспешен вот на недоверие.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви: „Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да се научат какво е демокрация, какво е доблест, която им липсва на тях, и аз ще им го покажа. България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и територия. Аз съм гаранта за това“.

"Аз взимам думата не, за да изразя възторг от неуспешния вот на недоверие. Ние ви отговорихме с доводи, надявам се, че се е получил дебат. Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност и за партньорство в и извън България", каза министър-председателят Росен Желязков.

Той отбеляза, че от няколко дни се наблюдава ескалация на общественото напрежение. "Това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но не очаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото", коментира премиерът.

Росен Желязков отправи призив към депутатите да се опитат да пазят малко по-мъдро българската демокрация.

След гласуването съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви от трибуната на парламента, че днешният вот на недоверие показа, че в страната има трима премиери.

"Един формален - Росен Желязков, един който много го иска, но днес го няма да си подкрепи правителството и един - главното "Д", заяви Мирчев. По думите му страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало на пресслужба.

Той се обърна към ГЕРБ и Бойко Борисов. "Винаги, когато стане напечено Бойко го няма. Усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в компаньонка на главното "Д" и спряхте да мислите за онази в България, в която ще растат децата ви", заяви той.