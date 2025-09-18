Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.Зад петия вот на недоверие стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.
