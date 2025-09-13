От днес в Гърция са в сила нови много високи глоби за пътни нарушения.

Целта на въвеждането на високите глоби е да се спре безотговорното шофиране, което в много случаи води до тежки последствия, заявиха от транспортното министерство.

За говорене по мобилния телефон при първо нарушение глобата е 350 евро, а може да достигне до 8 хиляди евро при повторно нарушение. Затвор и продължително лишаване от права очакват шофьора, ако е предизвикал пътно произшествие.

При шофиране с много по-висока скорост от допустимата вече се отнема книжка за 4 години и глоба също до 8 хиляди евро.

Всички глоби за нарушения са увеличени от днес.

От Института по Пътна безопасност в Атина изразиха надежда, че новите глоби ще спасят живота на много хора.

В анкета сред чуждестранните туристи пред гръцките медии се посочва, че чужденците също подкрепят новите мерки.

За да се намали шофирането в нетрезво състояние от днес всяка събота градският транспорт в Атина работи денонощно.