Министерството на земеделието обмисля механизъм, чрез който да не бъдат санкционирани пострадалите стопани, които нямат вина за възникнали пожари.

Това стана ясно на среща между представители на министерството ,на земеделския бранш и на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Тазгодишният летен сезон заради високите температури и сухото време беше наситен с множество пожари, като част от тях все още са активни. Там, където са засегнати големи по размер площи и е обявено бедствено положение със заповед на кмета или на областния управител, няма проблеми за стопаните, тъй като след като фермерът уведоми Държавен фонд "Земеделие" за опожаряването на нивите му, парцелите се установяват и случая се третира като форсмажорно обстоятелство, уточняват от агроведомството.

Проблем представляват локалните и по-малки пожари, например край пътища и магистрали, които тази година са били около 200. Именно при тях трудно се установява мястото на възникване и от една страна загубите за фермерите от земеделска продукция са значителни, а от друга - стопаните ще бъдат санкционирани от фонд "Земеделие" с лишаване от субсидии за текущата година, ако няма доказан форсмажор.

Затова институциите и браншът са се обединили около необходимостта от национален административен механизъм, защитаващ интересите на земеделските производители, пострадали от пожари, за които те нямат вина.