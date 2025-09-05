Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че хиляди войници могат да бъдат разположени в страната му като част от гаранциите за сигурност, предложени от съюзниците на Киев, след като войната на Русия срещу Украйна приключи.

Френският президент Еманюел Макрон заяви снощи, че 26 държави са се ангажирали да предоставят гаранции за сигурността на Украйна след войната, включително чрез международни сили по суша, море и въздух. Макрон първоначално заяви, че тези държави ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че някои от тях ще предоставят гаранции, без да присъстват физически на територията на страната - например чрез обучение и екипиране на украинските сили.

"Със сигурност ще става въпрос за хиляди, не само за шепа войници", заяви Зеленски след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Западна Украйна днес.

В отговор на журналистически въпрос той каза, че е твърде рано да се коментират подробности.

Зеленски също така отбеляза, че е провел "съдържателни" разговори със словашкия премиер Роберт Фицо по време на посещението му в западния украински град Ужгород в петък.

"Важно е да имаме този диалог. Ще го продължи", каза Зеленски, цитиран от агенция "Укринформ".

По-рано, руският президент Владимир Путин обяви, че всякакви западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат легитимни цели за нападение от руските въоръжени сили.

Руският лидер също така заяви, че не вижда смисъл от среща с украинския си колега Володимир Зеленски, тъй като според него ще бъде "почти невъзможно да се постигне съгласие с украинската страна по ключови въпроси". Путин също така категорично отхвърли възможността такава среща да се проведе в друг град, освен Москва - нещо, с което Зеленски не е съгласен.

Междувременно, NBC News съобщи, че САЩ биха могли да поемат водеща роля в наблюдението на буферна зона между Украйна и Русия, ако и когато бъде постигнато мирно споразумение и тя може допълнително да бъде обезпечена от войски на една или повече държави извън НАТО, като Саудитска Арабия или Бангладеш. Отделно от това обаче, NBC News пише, че президентът Доналд Тръмп е все по-песимистично настроен относно възможността да посредничи за прекратяване на конфликта в близко бъдеще, както и относно провеждането на лична среща между президентите на Русия и Украйна.