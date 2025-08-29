Изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) не са административна тежест, а необходима уредба, целяща да защити интересите на обществото. Това се казва в позиция на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова за защитата на търговската тайна при проверките за превенция срещу необосновано повишаване на цените при въвеждането на еврото у нас.

Припомняме, че от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обявиха по-рано днес, че събираната информация при анализите на институцията за храните, фармацията и продуктовите такси се засекретява като търговска тайна. Осигурена е специална система за опазване на данните. Използва се видеонаблюдение и помещенията са оборудвани с всички възможни средства за защита на поверителна информация..

Филипова коментира, че продажните цени на стоките не са чувствителна информация, нито са търговска тайна. "Ако бяха такава, нямаше да присъстват върху етикетите на стоките, рекламните брошури и телевизионните реклами. Съгласно Глава втора, Раздел IV от Закона за защита на потребителите (ЗЗП", всеки търговец е длъжен да обявява цена за единица мярка на стоките, които предлага за продажба", допълва тя.

По думите й е несериозно да се твърди, че изискването за предоставяне на ежедневна информация за продажните цени на стоките е равносилно на изискване за предоставяне на чувствителна или друга защитена от закона информация. Мария Филипова посочва още, че това не е изискване, а законово задължение, което въведено от КЗП, а от законодателя.

Тя очаква търговските вериги с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. да изпълняват съвестно законовото си задължение през целия период на неговото времетраене и отбелязва, че това ще е в интерес на цялото общество. "Времетраене, което напомням, че бе скъсено в сравнение с първоначално предвиденото, именно в отговор на исканията на бизнеса за намаляване на административната тежест, обяснява Филипова.

Председателят на КЗП изтъква, че не вижда административната тежест да се е променила съществено след влизането в сила на изискването за предоставяне на информация за продажните цени на 101 стоки. Търговците така или иначе изготвят ежедневно за целите на собствената си дейност информация за продажните цени на всички предлагани от тях стоки. Тя включва име на продукта, марка, нетно количество, цената на дребно, категорията на продукта, а при намаления на цената - данни за срока на намалението, за старата и новата цена и процента на отстъпката.

"Следователно става въпрос за вече изготвена и ежедневно използвана от търговците информация, която изисква допълване само при промяна в цените, предлагане на нова марка или преустановяване предлагането на дадена марка. Голяма част от тази информация търговците така или иначе поместват в своите интернет сайтове, рекламни брошури, рекламни съобщения и т.н.", заявява Филипова

Според нея не би трябвало търговците не би следвало да са особено притеснени или осезаемо административно натоварени от изискването да споделят с КЗП или да публикуват на сайтовете си ежедневно в машинно четима форма информацията за 101 стоки. Мария Филипова изтъква, че ще са по-натоварени сами търговци, които променят цените си.

Тя обяснява, че мяркане цели да намали цените, а да създаде удобство на потребителите и по-голяма прозрачност на пазарната среда. В противен случай нямало да се изисква информация за всяка промяна в цените, а само за увеличенията им.

"Към момента търговците не изпълняват законовите си задължения да публикуват ценови листи с коментираната по-горе информация. По-добре би било да сторят нещо, което не ги затруднява и ще е от полза за цялото общество. Най-голямото богатство за търговеца са неговите клиенти и затова нека търговските вериги да бъдат разумни и морално отговорни към техните клиенти и да изпълняват доброволно законовите си задължения", коментира Филипова и добавя, че в противен случай ще се наложи търговците да бъдат принудени административно да изпълнят законовите си задължения.

По думите й мерките за борба с икономически необоснованите увеличения на цените не са свързани със създадения от КЗП сайт, нито с посочените изисквания към търговците.

Мария Филипова отбелязва, че КЗП и останалите компетентни органи по Закона за въвеждане на еврото разполагат с правомощия да извършват проверки и да изискват информация за ценообразуването за минали периоди до 1 януари 2025 г. Тя допълва, че именно тези правомощия са мярката за борба срещу икономически необоснованите нарушения, като при констатиране на такива увеличения в качеството си на председател на КЗП може да задължи всеки търговец да върне цената до икономически обосновано ниво, а търговецът ще е длъжен да изпълнява това задължение, независимо дали го ще обжалва или не, докато то не бъде отменено от съда.