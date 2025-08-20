Комисията по околна среда и води към 51-ото Народно събрание ще проведе извънредно заседание въпреки депутатската ваканция. То ще се проведе утре в 14:30 ч. Безводието в страната е поводът за заседанието.

Дневният ред на заседанието включва обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. Това означава, че най-вероятно ще има и извънредно парламентарно заседание.

Целта на заседанието е да се изработи и приеме решение от Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България.