Великобритания ще депортира криминално проявени българи без право да обжалват решението преди изгонването, съобщава БНР.

България е една от 15-те страни, добавени в система, наречена "депортация сега, обжалване после".

Тя беше въведена от предишното консервативно британско правителство, а понастоящем е разширена от управляващите лейбъристите с мотива, че голям брой престъпници могат да прекарат допълнителни месеци и дори години в Обединеното кралство, докато чакат решение по обжалване на депортацията.

Съгласно схемата депортираните впоследствие могат да бъдат изслушвани по обжалванията си чрез видеовръзка.

Сред добавените страни повечето са в Африка и Югоизточна Азия. Включени са също Канада, Индия и Австралия, а в Европа добавените са България и Латвия.