Публикацията се появи след думите на президента Румен Радев, че правителството на Делян Пеевски и Бойко Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница.

"Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в закона за държавната собственост в навечерието на отпуските", коментира Радев.

Ето и цялата публикация на Министерския съвет:

На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г.

Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването иподдържането им, както и в липса на приходи.

Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание.