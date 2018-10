Тези плодове носят здраве през есента

С настъпването на есента започват с бясна сила да върлуват и различните вируси, затова е много важно да се защитим. Витамин С е нашият най-добър съюзник в тази задача, за да сме в добро здраве през последното тримесечие на годината.



Тъй като този витамин е антиоксидант и мощно противовъзпалително средство, неговият принос е от съществено значение за образуването на колаген. С витамин С запазваме кожа си сияйна и я пазим от въздействието на възрастта. В тази задача, освен от известните портокали, мандарини и лимони, може да се възползваме и от други плодове - всичките с високо съдържание на витамин C.



Киви



Въпреки че в супермаркетите има киви през цялата година, сезонът на този плод започва през октомври и завършва през март. Сред най-големите му производители са Нова Зеландия, Китай, Италия и Чили.



Кивито има много високо съдържание на витамин C. Едно парче осигурява три пъти повече от портокала, така че едно киви на ден е достатъчно, за да достигнем необходимата ни дневна доза витамин C.



Така кивито ни предпазва от настинки, защото засилва имунната система и намалява умората. В допълнение плодовете насърчават образуването на колаген, необходим за кожата и за здрави кости.



Райска ябълка



Сезонът на този плод е от октомври до декември и въпреки че произхожда от Азия, се отглежда на много места и в България.



Съдържа много вода, която помага да се пречисти нашето тяло. Високите нива на витамин С в райската ябълка помагат да абсорбираме желязо, което ни прави и по-устойчиви на инфекции.



Райската ябълка осигурява и калий, затова е и силно препоръчителен плод за тези, които страдат от високо кръвно налягане и други сърдечносъдови заболявания.



Черимоя



Черимоята е с произход от Андите, между Перу и Еквадор, въпреки че плодове могат да се открият и в Колумбия, и Чили. Въпреки това, в момента Испания е най-големият производител в света. В сезонът, който започва през октомври и приключва през декември, черимоя се отглежда в над 3000 хектара в Гранада и Малага, а оттам се изнася за останалата част от Европа и Америка.



Черимоята е известна като естествен аспирин, тъй като има много подобни на неговите свойства, като съдейства да се предотврати хипертония и други сърдечносъдови заболявания. Фибрите в пулпите помагат да регулираме нивото на захарта, което прави плода високо препоръчителен за диабетици.



Черимоята има успокояващо действие, благодарение на наличието на алкалоиди, които спомагат за регулирането на сегрегацията на определени химикали, причиняващи депресия. Плодът е богат на витамин С и минерали като калий, калций, желязо, магнезий и цинк. /lifestyle.bg