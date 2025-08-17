Пожар възникна от южната страна на местност „Седми километър“ в посока курортно селище Старозагорски бани – горят сухи треви, храсти и постройки. Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение, съобщиха от общинската администрация.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заедно със своя екип и с огнеборците от служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, е на мястото на пожара.

Кметът умолява в следващите часове да не се пътува по шосе Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.