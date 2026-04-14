Ние подкрепяме искането на БЛС за увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Това каза в ефира на БНТ служебният здравен министър Михаил Околийски. „Виждаме, че цените се увеличават – медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира“, допълни той.

Това увеличение е възможно в първия законово определен момент при приемането на нов бюджет, ние заставаме зад тях, защото те са в интерес на българските пациенти и на хората, които работят в здравеопазването, каза още Околийски.

Здравният министър обърна внимание на най-недофинансираните клинични пътеки:

"Това са палиативните грижи, има едни пътеки в сферата на психиатрията, защото там е най-клетоположението. В психиатричната болница в Ловеч се работи на исторически бюджет, който е бюджета за миналата година и не позволява никакви иновации, актуализация на интереса на хората и ние сме предложили още 2022 г. четири клинични пътеки в психиатрията - две за деца и две за възрастни."

Един от най-сериозните проблеми остава липсата на финансиране и структури в психиатричната помощ. „Нула“ – така министърът отговори на въпрос колко клинични пътеки има в момента в психиатрията. Той подчерта, че предложения за такива пътеки има от години. Според него ситуацията в сектора е критична, а интересът към специалността остава изключително нисък.

Служебният министър съобщи, че са спрени обществени поръчки, включително в сферата на онкологията и борбата с комарите.

„В сферата на онкологията, миналата седмица в сферата на пръскането срещу вектори, т.нар. обществена поръчка за комарите.Тя е с много големи проблеми. Тя е много закъсняла. Държана е така, че да бъде закъсняла. Трябваше да се пръска още март месец, когато ларвите са най-уязвими по Дунав и различни водоеми. Така е направена, че да няма равен достъп на всички заинтересовани.“

На въпрос за съмнения за определени фирми и завишени цени, той отговори:

„Вие го казахте, аз се опитвам да бъда дипломатичен.“

Той уточни, че се сега във ведомството работят за това да се обнови обществената поръчка.

Министърът отново каза, че има риск страната да загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради забавяне в изграждането на бази за медицинските хеликоптери. По думите му, „нито една тухла още не е сложена.“ Той уточни, че по пет от тях няма разрешително за строеж, което тази седмица министърът се надява да бъде извадено.

По темата за Националната детска болница министърът посочи, че тя трябва да е факт през 2030 година. По думите му има проблеми и неясноти около парцела.

„Има проблеми със самия парцел за детската болница, той не позволява, поне така твърди компанията, развиването на хеликоптерна площадка, която да е долу на терена и тя непременно трябва да бъде на покрива на болницата.“

По темата за вътреболничните инфекции, Околийски обясни, че вече е създаден на регистър за такива инфекции, който ще направи случаите по-прозрачни.

Във връзка с регистрираните случаи на морбили, здравният министър заяви, че към момента няма епидемия. Той предупреди и за спад във ваксинационното покритие срещу морбили:

„Фиктивни ваксинации и даже нещо, което е още по-тревожно. Първа ваксинация за морбили, паротит и рубеола, която се поставя на 13 месеца след като бебето се роди и липсваща втора, когато детето навърши 12 години и тук ваксиналното покритие в България е паднало под 82%, което е най-тревожно, което създава риск от епидемия, Към момента няма епидемия. Имам 101 докладвани случая. Родителите трябва да разберат колко е важно да ваксинираме децата си.“