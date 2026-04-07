Промените в икономическия живот на страната постави лечебните заведения в трудна ситуация, която е близо до кризата.

"Нашите искания са породени от факта, че през последната година и половина цените, на които работим по Здравна каса, не са актуализирани. От друга страна настъпиха значителни и сериозни промени в икономическия живот на страната, това постави лечебните заведения в трудна, близо до кризисна ситуация", заяви заместник-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Валери Веселинов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му разходите на болниците за това време са нараснали над 75%, което лекарите компенсират с труд и всеотдайност.

"Системата е поставена в кризисни моменти - имаме увеличение на здравноосигурителните вноски от началото на годината, докато стойностите, на които ние работим, не са пипани в последните 2 години", допълни д-р Валери Веселинов за "България сутрин".

Българският лекарски съюз настоява за диалог и за спешно решение на този проблем.

"Защото това ще доведе до невъзможност за работа на лечебните заведения и това ще рефлектира върху пациентите - ще бъде затруднен достъпът до медицинска помощ и качеството на услугата. Минимум 25% трябва да бъдат коригирани цените на медицинските дейности", коментира още д-р Валери Веселинов.

Според него скокът на цените на горивата прави ситуацията трудна. Д-р Валери Веселинов отправи призив за диалог с правителството.

Той поясни, че удълженият бюджет се отразява зле на здравеопазването, защото не може да даде възможност за устойчиво планиране и нормална работа на лечебните заведения.

"Здравната ни вноска е ниска като процент, клиничните пътеки не са коригирани от 2024 година като стойност, трябва да се подсигури финансиране. Трябва да бъдат взети мерки от правителството, от парламента, не е проблем да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание", каза още д-р Валери Веселинов.

Той подчерта, че проблемът с кадрите е сериозен и многопластов, може да бъде решен единствено с увеличение на броя на лекарите и на специалистите по здравни грижи.