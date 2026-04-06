"Когато ваксиналното покритие падне под 95%, се създават условия за епидемия, а като в случая с морбили ваксиналното покритие за тези, които имат първа доза, която се прави на една година и един месец възраст, е под 90%, а за втората доза, която по принцип се прави на 11-12 годишна възраст, ваксиналното покритие е спаднало под 82%. Тоест има значително неимунизирано население, което може да се зарази”, обясни пред БНР доц. д-р Атанас Мангъров, специалист по инфекциозни и детски болести.

Той коментира нарастващите случаи на морбили в страната. По думите на експерта опасността от епидемия зависи от това колко е неимунизирано населението. Специалистът по инфекциозни блести посъветва неваксинираните да се ваксинират колкото се може по-бързо.

“Ако сме били контактни с болен от морбили, до 72 часа можем да поставим ваксина”, каза доц. Мангъров, но подчерта, че тя може и да не подейства.

"По принцип, когато се прави ваксина, нейният ефект се получава след около две седмици. При морбили максималният инкубационен период е до 21 дни, тоест до три седмици. Съществува един прозорец, през който ако сме били заразени и си сложим веднага след това ваксина, може да изпреварим развитието на заболяването, но това не е съвсем сигурно. Затова е най-добре ваксините да се поставят тогава, когато човек е здрав", заявява доц. Мангъров.

Инфекцията протича по-тежко при деца в ранна детска възраст – деца под една година и един месец, които не са ваксинирани. Продължителността на заболяването е около една седмица, като протича с висока температура, зачервени очи, характерен обрив по кожата, който се разпространява от главата надолу към тялото и крайниците.

"Характерното за морбили е това, че тази инфекция много силно потиска имунната система на човека и го предразполага към различни вторични – както вирусни, така и бактериални инфекции. И при морбили имаме усложнения от страна най-вече на дихателната система или на нервната система", обясни доц. Мангъров.

"Ако сме в стая, в която има болен от морбили, достатъчно е да влезем и да излезем от тази стая и ако не сме боледували или не сме ваксинирани, да се заразим. Това е едно от най-силно заразните заболявания", каза още специалистът.