Извън големите пролетно и есенно почиствания, всяка седмица е добре да почистваме някои най-належащи части от дома си, за да си осигурим уюта и чистотата през останалите дни.

Ето кои са шестте места, които задължително да почистваме събота според Southern Living.

Чаршафите

Чаршафите перем всяка седмица

Спалното бельо заслужава внимание. Всяка седмица то събира прах, пот и невидими частици от ежедневието ни. Прането му не е просто хигиенна мярка, а жест към себе си - за по-добър сън и свежо начало на новата седмица.

Често докосвани повърхности

Дръжките на врати и прозорци, ключовете за осветление и дистанционните - неща, които докосваме стотици пъти на ден, често остават незабелязани. С едно бързо забърсване с дезинфектант, премахваме невидимите следи от ежедневието.

Банята

Банята лъха на свежест

Огледалото, плочките, душът - всяко от тези места заслужава да е свежо. Не е нужно да търкаме до изнемога, но едно бързо почистване прави чудеса. Не бива да забравяме и тоалетната.

Кошчето за боклук

Изхвърляме отпадъците, но рядко се сещаме да измием самото кошче. А то събира миризми, петна и дори остатъци от забравени храни. С малко топла вода и препарат, го връщаме към живот.

Кухнята

Кухнята се цапа лесно при готвене

Преглеждаме хладилника, избърсваме котлоните, почистваме петната от често ползваните уреди. Изхвърляме продукти с изтекъл срок и си даваме обещание да готвим нещо вкусно през новата седмица.

Подовете

Финалният щрих на почистването

С прахосмукачка и моп слагаме край на съботния си хигиенен ритуал. Това е финалният щрих - усещането, че домът е чист, подреден и готов за новата седмица.