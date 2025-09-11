Доставките на противогрипни ваксини за настоящия сезон се очаква да надвишат със 100 хиляди поръчките за 2024 година, обяви Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата. Той направи и едно сравнение - през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 хиляди, сега за зимния сезон се очакват 580 хиляди.

Пред БНТ Кирилов коментира и темата с бума на предлаганите "лекарства" за отслабване в интернет. Фалшивите медикаменти за намаляване на телесното тегло идват предимно от страни извън ЕС, стана ясно от думите му.

"В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия, е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива", посочи Кирилов.

Експертът подчерта, че купуването на такива лекарства крие сериозен риск.

"Миналата седмица Европейската агенция алармира гражданите да бъдат много бдителни, когато искат да купят лекарски продукт, който се продава онлайн. Действащата нормативна уредба у нас позволява търговия на лекарства онлайн само на лекарства без рецепта”, каза още изпълнителният директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата.

Кирилов добави, че се наблюдава разпространение на лекарствени продукти, които са по лекарско предписание за сериозни хронични заболявания и именно това създава доста сериозен риск.

“Това, което се установява и в държавите от ЕС, включително и в България, е, че в предлаганите продукти много често не се съдържа обявената на опаковката активна съставка, не се знае точно какво е съдържанието. Така че дали се касае за липса на ефект или потенциален риск от вещество, което не е известно, това категорично води до много сериозен риск върху здравето на пациентите”, обясни Кирилов и добави, че в Агенцията по лекарствата в тази връзка извършваме регулярен мониторинг в координация с МВР."