Най-малко петима души са загинали, а други петима са ранени, след като товарен самолет, превозващ пратки на "Amazon", излезе от пистата на международното летище в Маями, удари няколко превозни средства и се запали, предадоха световните агенции.

Трима от пострадалите са в критично състояние и са транспортирани в местна болница.

На мястото на инцидента са изпратени над 60 пожарникари, които са се включили в овладяването на пламъците.

Самолетът се килнал и ударил няколко превозни средства

След излизането от пистата машината се е наклонила настрани и е ударила няколко превозни средства, след което е избухнал пожар.

Заради инцидента работата на международното летище в Маями е била временно преустановена. Около 250 полета са закъснели.

Самолетът е изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями.

32-годишен Boeing 767

Катастрофиралата машина е 32-годишен Boeing 767. Първоначално самолетът е бил предназначен за превоз на пътници и е използван от няколко авиокомпании.

През 2015 г. е преоборудван за товарни полети и впоследствие е използван за превоз на пратки на "Amazon".

Започнало е разследване, което трябва да установи причините за инцидента, пише БТА.