„БулевАРТ - мрежа на сетивата“ посреща септември с музика, танци, културни събития и незабравими преживявания. Подготвили сме разнообразна програма, която превръща топлите септемврийски вечери в истински празник за сетивата.

Ето какво предстои:

01 септември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Всеки вторник Esco BAR ви кани на вечер, посветена на знанията, бързото мислене и доброто настроение. Участниците ще се изправят пред разнообразни въпроси, любопитни теми и неочаквани предизвикателства, които ще проверят както общата им култура, така и уменията им за работа в екип.

Съберете приятели, измислете оригинално име на своя отбор и се включете в една забавна и оспорвана надпревара, изпълнена със смях, емоции и състезателен дух.

За информация и резервации: +359 879 118 020

От 01.09.2026 до 21.09.2026 г. , галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32, от 17:00 ч., изложба - живопис на Симеон Стоилов - „Огледалото на морето“

От 1 до 21 септември 2026 г. галерия „Пролет“ ще се превърне в пространство за среща с морето, уловено през погледа и усещането на художника Симеон Стоилов. Изложбата „Огледалото на морето“ представя живопис, вдъхновена от морето като усещане, пространство и състояние - от светлината, движението, дълбочината и хоризонта до тишината и чувството за безкрайност. Ако обичате изкуството и историите, които една картина може да разкаже без думи, не пропускайте тази изложба.

За информация: +359 887 790 487

02 септември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Вечер, изпълнена с любопитни въпроси, забавление и състезателен дух! Очакват ви логически загадки, неочаквани предизвикателства и въпроси от различни области, които ще проверят вашите знания, бързата ви мисъл и умението да работите в екип.

Подгответе се за много смях, оспорвана надпревара и напрежение до последната точка. Съберете своя отбор и се включете в едно динамично и увлекателно преживяване, изпълнено с емоции.

За информация и резервации: +359 879 118 020

03 септември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., FOOTBALL QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Тематичен куиз

Готови ли сте да премерите знанията, бързината и футболната си интуиция в едно вълнуващо куиз предизвикателство? Темата е само една - футболът във всичките му измерения!

Интересни факти, легендарни играчи и отбори, паметни мачове, впечатляващи статистики и любопитни въпроси ще поставят на изпитание дори най-запалените футболни фенове.

Съберете своя отбор и се подгответе за една забавна, оспорвана и незабравима вечер, изпълнена с емоции, изненади и истински състезателен дух.

За информация и резервации: +359 879 118 020

04 септември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Караоке дискотека с DJ SLAVI

Петък е идеалният повод да дадете начало на почивните дни с много настроение! Esco BAR ви кани на вечер, изпълнена с любими хитове, танци и незабравимо настроение.

Вземете добрата си компания, изберете любимата си песен и покажете певческия си талант на караоке сцената или просто се насладете на музиката и енергията на вечерта. Очакват ви много забавления, летни емоции и настроение до малките часове.

За информация: +359 879 118 020

05 септември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 11:00 до 17:30 ч., „Бургаски Винил Базар“

Заповядайте на септемврийското издание на „Бургаски Винил Базар“, което ще се проведе на открито пред Esco BAR. Любителите на музиката и виниловите плочи ще имат възможност да разгледат разнообразни заглавия, да открият интересни находки и да обменят опит с други колекционери и ценители.

Събитието ще се проведе от 11:00 до 17:30 ч. - един ден, посветен на музиката, винила и доброто настроение.

За информация: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Дискотека на 80-те и 90-те Buona Sera, Signorina

Esco BAR ви кани да изпратите лятото така, както заслужава - с много музика, емоции и танци. Очакват ви най-големите хитове на 80-те и 90-те години, песни, които всички знаете наизуст.

Независимо дали вече сте били част от тези ретро вечери, или това ще бъде първото ви пътуване назад във времето, едно е сигурно - ще пеете, ще танцувате и ще създадете незабравими спомени на танцовата площадка до късно през нощта.

Подарете си една вечер с добра компания, любима музика и неповторимата атмосфера на най-големите хитове от две незабравими десетилетия. Изпратете лятото с много настроение и песни, които никога не остаряват.

За информация: +359 879 118 020

06 септември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 21:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Септември в Бургас започва с горещи латино ритми! Дори лятото да е към своя край, доброто настроение продължава. Танцово студио 29 и Esco BAR ви канят на традиционно салса парти в сърцето на града.

Латино музиката и танците доказват, че лятното настроение няма сезон.

Присъединете се към танца и посрещнете първите септемврийски вечери с много музика и настроение!

За информация: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

Alive Band ви очаква на сцена „БулевАрт“ с динамично живо изпълнение, любими мелодии и атмосфера, която приканва да се отпуснете и да се забавлявате. Вечерите са изпълнени с ритъм, енергия и музикални емоции, а публиката се превръща в естествена част от преживяването. Заповядайте да се насладите на музика на живо и да прекарате приятни часове в компанията на Alive Band.

За повече информация: +359 896 642 624

До 09.09.2026 г. Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00 ч., „Хоризонти на тишината“ на Георги Щърбев

Изложбата „Хоризонти на тишината“ представя творби на Георги Щърбев, потапящи зрителя в свят на цветове, пространства и емоционални хоризонти. Художникът създава своеобразен диалог между тишината и движението, светлината и материята, оставяйки пространство за лични усещания и интерпретации. Заповядайте на 19 август от 17:00 ч., за да се докоснете до творчеството на Георги Щърбев и да споделите едно различно артистично преживяване в сърцето на Бургас.

За информация: +359 888 088 346