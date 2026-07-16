Освободиха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, както и директора на водоснабдителното дружество в Бургас Цветан Мирчев, предаде БГНЕС.

Христо Широков

През вчерашния ден Широков беше арестуван за 24 часа във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК-Бургас. По информация на ДПС – Бургас към момента спрямо Широков няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е в качеството на свидетел.

От ДПС – Бургас подчертават, че подкрепят върховенството на закона и задължението на всеки гражданин да съдейства на компетентните органи. „Христо Широков направи това“, се посочва още в позицията.

От областната структура заявяват, че застават зад своя председател и настояват обществото да бъде информирано не само за задържането, но и за резултата от предприетите действия.

Според партията мащабът на процесуалните действия и широкото им публично отразяване създават задължение институциите да съобщят и окончателния резултат.

От ДПС – Бургас допълват, че за случилото се ще бъдат предприети съдебни действия пред компетентните национални и международни съдилища. „След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение“, заявяват от партията.

Цветан Мирчев

На разпит в ГДБОП беше извикан и директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също е освободен, допълва агенцията.

На 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили с часове. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка.

Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи.

В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста.