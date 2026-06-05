Има втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София. След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ.

Там са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор.

Общо петима са хоспитализираните в ИСУЛ.

27-годишен мъж от Индия е загинал на място при инцидента, който стана малко преди 20 ч. Той е пътувал в автобуса.

В инцидента са участвали три автомобила и автобус на градския транспорт. Според първоначалната информация в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи допълнителни данни за тежката катастрофа със загинал в столицата.

По думите му автомобил се е врязал в автобуса, който е правил ляв завой. Той съобщи, че пострадалите са 14.