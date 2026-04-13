Осмокласник от София ще бъде екстрадиран във Франция заради фалшиви бомбени заплахи, решиха окончателно две съдебни инстанции.

Срещу 15-годишното момче, родено във Франция, но живеещо в България, е издадена европейска заповед за арест от съд в Страсбург. Той е обвинен, че през октомври 2025 г. е изпратил имейли със заплахи за бомби до учебни заведения, позовавайки се на „Ислямска държава“, което е довело до евакуации, съобщава "24 часа".

Младежът е задържан, а Софийският градски съд и Апелативният съд потвърждават екстрадицията му, въпреки че той не желае да бъде предаден на френските власти. Споровете дали е пребивавал във Франция по време на деянията ще се разглеждат от местен съд.

Като непълнолетен той ще бъде съден от специализиран съд, като максималното наказание, което може да получи, е до 2 години и 6 месеца лишаване от свобода.