МВР съобщи за установени 31 пияни и шестима дрогирани шофьори в рамките на едно денонощие при специализирана акция на пътя.





По данни на вътрешното ведомство са проверени 17 108 моторни превозни средства и е извършен контрол на 19 580 водачи и пътници. Полицията е съставила 4927 фиша и 407 акта за административни нарушения.

Според статистиката 18 от хванатите с алкохол са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 са показали резултат над 1,2. Четирима водачи са отказали тестване. При проверките за наркотични вещества шестима са дали положителни проби, докато други двама не са се съгласили да бъдат изследвани.

Нарушенията продължават въпреки влезлите в сила по-строги наказания, които предвиждат сериозни глоби и затвор.