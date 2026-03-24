Жена е в тежко състояние и с ампутиран крак, след като беше ударена от влак между жп гарите Дулово и Исперих. Графикът за движение на влаковете в участъка между две гари е нарушен, съобщи БНР.

Инцидентът е станал около 6:30 часа, на около 500-600 метра от спирка Руйно, при преминаването на пътническия влак №91101 по линията Силистра – Самуил.

По първоначална информация жената е навлязла неправомерно на железопътната линия. Машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние.

Пострадалата е транспортирана в тежко шоково състояние в Многопрофилнатаболница за активно лечение в Силистра, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. Състоянието ѝ остава тежко.

Заради инцидента е нарушен графикът за движение на влаковете в отсечката, като се очакват закъснения по направлението.