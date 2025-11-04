Във Варна е открито тялото на 42 годишен мъж. Той е намерен в ж.к Владиславово и е установено, че се касае за убийство чрез задушаване. Това заяви окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. Той допълни, че предполагаемият извършител е 41-годишен, а двамата са се познавали. Според Конов причината за убийството е битов скандал.

Предполагаемият убиец има 15 криминалистични регистраци и е лежал в затвора за грабежи и кражба. Жертвата не е криминално проявена, а поводът за скандала все още не е ясен.