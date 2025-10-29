Окръжна прокуратура – Шумен ръководи разследване на потресаващо убийство, извършено в село Студеница, община Хитрино. Задържан е 57-годишен мъж, заподозрян, че е убил майка си с особена жестокост и по мъчителен начин.

Според информацията от прокуратурата, престъплението е извършено при условията на домашно насилие. Обвиняемият Б.Х. е привлечен към наказателна отговорност по чл. 116, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 6а от Наказателния кодекс.

Трагедията се разиграла на 28 октомври 2025 г. в дома на възрастната жена. Според събраните до момента данни, синът ѝ е нанесъл множество удари по тялото и главата ѝ – както с ръце, така и с различни предмети. Получените травми се оказали фатални, а жената починала на място.

След подаване на сигнал органите на реда пристигнали незабавно на адреса и установили смъртта на 80-годишната жена. Б.Х. бил задържан, а срокът му на арест е удължен до 72 часа по постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването се води под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен. Работи се за изясняване на всички обстоятелства около бруталното деяние, включително мотивите на извършителя и дали е имало предишни прояви на насилие в семейството.