43-годишен мъж беше задържан от полицията в бургаския квартал "Горно Езерово" с 2 килограма марихуана, съобщи Областната дирекция на МВР. Служителите на реда атакували към 10.00 часа вчера, а в къщата на заподозрения открили трева в кофи, касетки и складирана в найлонови торби.

Открито е и конопено растение с височина 160 см.



Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа. Той е криминално проявен и осъждан.



Работата по случая продължава от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Четвърто Районно управление - Бургас.