Тялото на 79-годишен бургазлия е било открито в Хаджийска река в Слънчев бряг. Мъжът е бил обявен за издирване от близките си преди инцидента.

Сигналът за зловещата находка е получен вчера по обяд в Районното управление на полицията в Несебър. В съобщението се посочва, че във водоема, в близост до паркинга на известно заведение в курортния комплекс, е открит трупът на възрастния мъж.

На място веднага е изпратен екип. При извършения първоначален оглед по тялото на мъжа не са открити видими следи от насилие.

Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас. Експертизата трябва да установи точната причина за смъртта.

Работата по случая продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства около трагедията.