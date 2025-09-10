Вътрешният министър Даниел Митов с нова информация по казуса с пребития шеф на русенската полиция.

"Вчера се появи запис, на който ясно се вижда какво става. На малка улица в Русе, където ограничението е 30 км/ч, кола се движи с очевидно превишена скорост, не спира на знак "Стоп", областният директор заедно със своя съсед се прибират, съседът препречва пътя на колата и се опитва да поисква обяснение от шофьора за несъобразената скорост най-вероятно", обясни Митов.

По думите му първата манипулация е, че съседът е посегнал пръв. "Това не е вярно, това е лъжа, на записа се вижда как шофьорът посяга първи. Човекът, който се навежда към прозореца да иска обяснение рязко отскача назад и се вижда ръката на шофьора", каза Митов.

"Искам да уточня нещо, което много хора не разбират. Човекът, който отива до шофьорското място не е директорът на русенската полиция", каза той.

"В момента, в който директорът се намесва и се опитва да ги разтърве, бива нападнат в гръб и му биват нанесени удари, заради които след това то се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба повече от литър и половина. Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да удря. Това се вижда и на записа, този запис потвърждава версията на МВР", каза Митов.

"Понеже се твърди, че в пространството има много версии - тези версии не са на МВР, това са измислици на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, епитетите, обвиненията, рушат непрекъснато доверието в институциите, към полицаите, към държавата. Директорът е индикирал че е полицай, показал си е служебната карта, тогава е последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство", обясни Митов.