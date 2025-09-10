Роберт Марс, чийто творби са част от впечатляващата изложба „От MoMA до Бургас: Следвоенно американско изкуство“, съчетава ретро поп и лукс в колажи с флуоресцентна светлина и смола. Неговите произведения вплитат темите за поп културата, славата и носталгията, като създават ярки композиции, които свързват миналото и настоящето.

Вдъхновен от иконите на 50-те и 60-те години, Марс споделя:

„Исках да запазя живи нещата, които наистина оказаха влияние през 50-те и 60-те години и все още имат значение днес.“

Не пропускайте да се потопите в неговия свят на светлина, цвят и поп-културно вдъхновение!

Можете да видите неговите творби и цялата експозиция до 5 октомври в КЦ"Морско казино" от 10.00 до 20.00 часа.

Сред представените артисти са :

• Христо Явашев (Christo, 1935–2020) – български артист от световна величина, известен с опаковането на монументални сгради

• Анди Уорхол (Andy Warhol, 1928–1987) – икона на поп арта, автор на портретите на Мерилин Монро и Campbell’s супите

• Кийт Харинг (Keith Haring, 1958–1990) – уличен артист с послания за равенство и свобода

• Джим Дайн (Jim Dine, р. 1935) – личен и символичен прочит на поп арта с образи на сърца и инструменти

• Вилем де Кунинг (Willem de Kooning, 1904–1997) – един от водещите абстрактни експресионисти, прочут със серията „Жени“

• Мистър Брейнуош (Тиери Гета, Thierry Guetta, р. 1966) – артист между уличното изкуство и поп културата

• Дон Кен (Don Ken, р. 1956) – белгийски артист, вдъхновен от поп естетиката и герои на Дисни

• Робърт Марс (Robert Mars, р. 1969) – автор на носталгични колажи с американски икони

• Хънт Слоунъм (Hunt Slonem, р. 1951) – създател на енергични образи на зайци, птици и пеперуди

• Рупърт Смит (Rupert Smith, 1953–2002) – сътрудник на Уорхол, известен с използването на диамантен прах

• Стивън Уилсън (Stephen Wilson, р. 1979) – съвременно текстилно изкуство с концептуален заряд

Българските участници, които представят визуален прочит на американското влияние през своя творчески път, са:

• Хубен Черкелов

• Евгени Йонов



Входът е с билет: за възрастни - 10 лв., ученици, студенти и пенсионери - 5 лв., деца под 7 г. - безплатно.