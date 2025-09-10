Педиатри от цялата страна пристигат в Бургас за ХХIII-та Научно-практическа педиатрична конференция, която ще се проведе на 13-14 септември /събота и неделя/ в Международния конгресен център до Морска гара.

Научната част ще бъде посветена на темата: „От лабораторията до клиниката – Съвременен поглед и интерпретация на лабораторните изследвания в профилактиката, диагностиката и проследяване на лечението на детските болести“.

Заседанията ще се провеждат на 13.09 от 09.30 до 19.20 часа и на 14.09 от 09.00 до 13.00 часа, а участници в конференцията ще бъдат професори, лекари, специализанти и придружаващи лица от цялата страна.

Събитието се организира от Педиатрично дружество Бургас с подкрепата на Община Бургас, като част от усилията за повишаване на качеството на детското здравеопазване в града.