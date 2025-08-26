Добри новини за Марти, който беше блъснат от АТВ в Слънчев бряг - животът му е извън опасност. Това съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна.

"Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето", написа Попов в страницата си във Facebook.

"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”. Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти!", допълни той.

Вчера Марти беше преместен с въздушната линейка за лечение в "Пирогов". Майка му е изпаднала в клинична смърт.