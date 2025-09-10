Община Поморие отново ще се включи в най-мащабната доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно”. Инициативата е на 20 септември, събота и цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Почти всички населени места на територията на общината са регистрирани в кампанията и ще вземат активно участие.

Над 3 400 000 доброволци са се включили в годишните издания на кампанията до момента, като резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата околна среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат самостоятелни стъпки за по-устойчива и отговорна грижа към природата, като дават добър пример и оставят положителна следа с действията си.

По традиция „Да изчистим България заедно“ се провежда в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и подкрепя каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора по света в името на по-чиста планета.

Община Поморие сформира работен екип, който да координира действията по организационното и техническо обезпечаване на събитието. До 12:30 ч. на 19.09.2025 г. /петък/ желаещите да се включат в почистването могат да заявят необходимия им брой чували и ръкавици на следния телефон: 0596 2 59 10, 0882292262 и 0876462433.

В хода на кампанията участниците могат да съобщават за точките със събрани отпадъци отново на горепосоченият контакт.