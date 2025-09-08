Двама полицаи са застреляни при нападение над полицейски участък в град Измир, в западната част на Турция, съобщават източници от службите за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Според информацията още един полицай е ранен при въоръжено нападение по полицейското управление „Салих Исгорен“ в квартал Балкова, намиращ се близо до Измир.

Според частния телевизионен канал NTV и информационната агенция IHA, нападателят е 16-годишен тийнейджър, който е бил маскиран. Той е бил арестуван.

Според първоначалната информация, нападателят е открил огън по намиращите се в сградата полицаи. Двама служители са загинали на място, а трети е откаран в болница в критично състояние.

Турските власти незабавно изпратиха специални полицейски екипи на мястото. Районът около участъка е бил отцепен, а движението – временно спряно. Нападателят е задържан жив, като разследването ще установи мотивите за стрелбата.