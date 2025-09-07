Банда маскирани нападатели, въоръжени с мачете, намушкаха и убиха две момчета на 12 и 15 години при „ужасяващо“ нападение в австралийския град Мелбърн, съобщи полицията в неделя.

До осем души от предполагаема младежка банда са нападнали децата поотделно в съседни райони на западен Мелбърн в събота вечер. Полицията първо е била извикана на улица, където е открила 12-годишно момче, което е било намушкано, каза Греъм Банкс, полицейски детектив инспектор в щата Виктория.

"Въпреки опитите за реанимация от страна на парамедиците, той е починал", каза Банкс на пресконференция.

Скоро след това полицията е открила 15-годишния приятел на момчето на близка улица със „значителни“ прободни рани. Той не е могъл да бъде спасен.

Свидетели и записи от камери показват, че убийствата са извършени от една и съща група от около осем души, маскирани, носещи мачете и ножове с дълги остриета, каза Банкс.

"Въпреки че разследването е в ранен етап, то има белезите на престъпление, извършено от младежка банда", каза той.

"Това е едно от най-ужасяващите престъпления в значителен и нарастващ списък от престъпления от този характер. Убитите деца не са били членове на банда", посочиха разследващите.

Полицията заяви, че не е ясно дали нападението е било целенасочено или е случай на сгрешена самоличност.

В цяла Австралия убийствата и свързаните с тях престъпления са се увеличили с девет процента до 448 жертви през 2024 г., според официални данни.

Сбиване между съперничещи си банди, въоръжени с мачете, в зона за хранене на търговски център в Мелбърн през май доведе до забрана от страна на щата на продажбата или притежанието на мачете. БГНЕС