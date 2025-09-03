Незаконното разпространение на райски газ по българското Черноморие продължава въпреки пълната забрана. Проверка на news.bg установи, че в известен клуб в Созопол балони с диазотен оксид се предлагат необезпокоявано на посетителите.

Цената на един балон е 8 лева, но при липса на точна сума тя се закръгля на 10 лв. в полза на продавача.

На заснети кадри ясно се вижда как веществото се предлага и купува въпреки действащото законодателство.

Припомняме, че през септември 2024 г. парламентът прие пълната забрана на продажбата на диазотен оксид, известен като райски газ, както и на пълнители с него на физически лица. Изключение е направено единствено за еднолични търговци, които го продават на други търговци.

От Министерството на здравеопазването съобщиха за news.bg, че регионалните здравни инспекции упражняват контрол по чл. 54а от Закона за здравето, който забранява продажбата на диазотен оксид и пълнители с него на физически лица, включително онлайн. Разрешено е използването му единствено за медицински цели и в хранителната индустрия при специфични условия.

От началото на годината до момента органите на държавния здравен контрол, съвместно с МВР са извършили 3233 проверки, при които са установени 31 нарушения.

При нарушение глобата за физически лица е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно - до 20 000 лв.. За еднолични търговци и юридически лица санкциите варират между 20 000 и 40 000 лв., като при повторни нарушения може да се стигне и до затваряне на обекта.

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уточняват, че инспекторите на Агенцията участват в съвместни проверки с други институции като МВР, НАП и КЗП. През летния сезон обаче в БАБХ не е постъпвало конкретно искане за съдействие за проверки по Черноморието.

"Агенцията е в готовност да се включи във всеки един момент", подчертават оттам, като напомнят, че диазотният оксид е хранителна добавка, използвана за разбиване на сметана в сладкарството. Продажбата му е разрешена само за технологични цели в производството на храни.

По данни на БАБХ засиленият контрол по Черноморието през 2025 г. не е установил наличие на неправомерна употреба на райски газ в заведения за хранене и развлечение.

В същото време медицинските експерти предупреждават за сериозните здравни рискове от неправомерната употреба.

"Райският газ е вещество с обществена полза, но и с огромни рискове при неправилна употреба. Използваме го ежедневно в медицината за анестезия. Райският газ намира приложение и в хранително-вкусовата промишленост, както и в агробизнеса. Когато се използва обаче за удоволствие, вече е изключително опасен", заяви доц. Филип Абединов, анестезиолог в УМБАЛ "Света Екатерина".

По думите му при вдишване газът предизвиква кратка еуфория и усещане за "безграничност", което води до загуба на критичност, отслабване на паметта и невъзможност човек да осъзнае реално какво се случва. Това може да предизвика тежки странични ефекти - мозъчна хипоксия, халюцинации, дори пълна загуба на контрол върху поведението.

"Опасността нараства многократно, когато веществото се комбинира с алкохол или други психоактивни субстанции. Младите хора не осъзнават, че тогава се превръщат не само в риск за себе си, но и за обществото", уточни още Абединов.

Той подчерта, че една от основните разлики между медицинската и "забавната" употреба е, че в болнични условия райският газ винаги се прилага в комбинация с кислород.

"Когато се използва самостоятелно, както става при балоните, рискът от рязко спадане на кислородната концентрация в мозъка е особено висок. Еднократната употреба може да отключи сериозни психотропни прояви и да доведе до критични ситуации", предупреди още анестезиологът.