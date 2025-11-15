Случаите на насилие между деца зачестяват и тревожат обществото, като дори има посегателства върху човешки живот, предупреди вицепремиерът и председател на НС на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров по време на парламентарния контрол. изявлението му бе разпространено денес от Пресцентъра на БСП.

Той подчерта, че агресията сред подрастващите не е само български феномен, а се отчита и в други европейски държави, включително в рамките на последния Залцбургски форум.

Агресията е навсякъде - в парковете, моловете, видеоигрите, филмите. Децата копират възрастните, а негативният пример, включително агресивният тон в Народното събрание, има заразителен ефект, според Зафиров. По думите му неограниченото използване на социални мрежи допълнително усилва този проблем.

Вицепремиерът посочи, че ефективната превенция на асоциалното поведение е ключов приоритет на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБПМН). Комисията е изпратила указания до местните структури да разработват и прилагат общински програми срещу насилието.

От началото на годината са проведени две национални и девет областни срещи с представители на местните комисии, обществени възпитатели и специалисти. Обсъждани са нови превантивни методи, индивидуална и групова работа, а за лектори са поканени университетски преподаватели и експерти от практиката.

Само през 2024 г. местните комисии са реализирали 784 общински програми, обхванали 116 871 деца и над 5200 родители. Инициативите включват спорт, изкуства, музика, летни лагери за деца от уязвими семейства, както и програмата "Връстници обучават връстници". Много комисии работят с доброволци и поддържат постоянна връзка със социалните служби.

Зафиров подчерта, че през последните девет месеца ЦКБПМН работи по стратегически документи за децата в риск, включително Националната програма за превенция на насилието с хоризонт 2026. Комисията е партньор и в кампанията "Бъди смел, бъди добър", която се приема благоприятно в училищата.