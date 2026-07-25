Никола Цолов отпадна в спринтовото състезание за Гран при на Унгария от Формула 2, а Габриеле Мини постигна голяма победа на "Хунгароринг" и съкрати значително изоставането си от българина в подреждането. Това е първо отпадане на Цолов от втория кръг насам, когато той не завърши основното състезание в Маями.

Цолов направи традиционно добър старт и изпревари класирания пред него Дино Беганович, но атаките срещу Габриеле Мини за второто място бяха неуспешни в първата обиколка. Тя завърши с лидер Себастиaн Монтоя, а Рафаел Камара заемаше шестата позиция.

Продължителните опити на Мини да изпревари Монтоя за първото място се увенчаха с успех в 17-ата обиколка и италианският пилот на МП Моторспорт оглави класирането, а Цолов моментално се залепи зад испанеца. Атаката стана в 21-та обиколка и българският пилот се гмурна агресивно в завой номер 1 за изпреварване, а Монтоя го затвори и двамата се удариха. Това повреди двата автомобила и те отпаднаха от надпреварата.

Мини стигна с лекота да победата и добави 11 точки към актива си, което го оставя с 16 зад Цолов в надпреварата за титлата. Рафаел Камара пък се нареди на четвърта позиция и спечели пет точки, за да се доближи на 31 от българина.

Основното състезание е насрочено за неделя от 12:25 часа българско време, а Цолов ще стартира от седмо място.