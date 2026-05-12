Поредно отлично представяне на младите състезатели от фехтовален клуб „Корсар“ Бургас. На провелия се международен турнир MLADOST CUP в град София, Лора Ганева спечели бронзовия медал, а Ралица Корсева се класира шеста при момичетата до 12 години в конкуренцията на 49-състезателки от седем националности.

В предварителните групи и двете състезателки от морският град се представиха отлично, като записаха само победи и влязоха в директната елиминация с четвърти и пети номер.

Лора победи последователно Теодора Каризани от Гърция и Ана Мариь Тома от Румъния. Ралица се наложи над Лайла Килаф и Кайра Сенер от Турция.

Така и двете бургаски момичета стигнаха до двубоя за място сред медалистите, в който се изправиха една срещу друга. В емоционален мач Лора Ганева се наложи и се класира за финалите. Там тя отстъпи в полуфинала от Лидия Зографаки Гърция и спечели бронзовото отличие.

В състезанието още шест спортиста защитаваха честа на Българска Фехтовална Академия – регион Бургас, това бяха Михаела Йорданова, Виктория Панайотова, Стелиана Йорданова, Дария Ганева, Йоан Диков от „Корсар“- Бургас и Росалин Ангелов от „Маркели“- Карнобат.



