Ако сте на възраст между 16 и 20 години и владеете английски, турски, китайски или друг чужд език, можете да станете доброволец по време на Световното първенство по тайчи.

Бургас ще е домакин на престижния форум, който ще се проведе от 23 до 30 април в спортната зала „Младост“.

200 доброволци ще са необходими, за да помагат на състезателите и делегациите по време на престоя им в Бургас.

Доброволците ще помагат при организирането на:

• Церемониите по откриване и закриване на първенството;

• Церемониите по награждаване;

• Придружаване и помощ на отборите

• Придружаване и помощ на официалната делегация

Изявилите желание за участие в организирането на Световното първенство по тайчи ще се срещнат с представители на Организационния комитет за предварителен инструктаж.

Точните час и място ще бъдат оповестени допълнително. По време на състезанието, на доброволците ще бъде осигурена храна и вода. В някои от случаите и други безалкохолни напитки, както и топли напитки.