Ако сте на възраст между 16 и 20 години и владеете английски, турски, китайски или друг чужд език, можете да станете доброволец по време на Световното първенство по тайчи.
Бургас ще е домакин на престижния форум, който ще се проведе от 23 до 30 април в спортната зала „Младост“.
200 доброволци ще са необходими, за да помагат на състезателите и делегациите по време на престоя им в Бургас.
Доброволците ще помагат при организирането на:
• Церемониите по откриване и закриване на първенството;
• Церемониите по награждаване;
• Придружаване и помощ на отборите
• Придружаване и помощ на официалната делегация
Изявилите желание за участие в организирането на Световното първенство по тайчи ще се срещнат с представители на Организационния комитет за предварителен инструктаж.
Точните час и място ще бъдат оповестени допълнително. По време на състезанието, на доброволците ще бъде осигурена храна и вода. В някои от случаите и други безалкохолни напитки, както и топли напитки.
