Българският шах отново даде заявка за върхова форма – и женският, и мъжкият национален отбор постигнаха победи във втория кръг на Европейското отборно първенство в Батуми. След впечатляващи партии, българските шахматисти затвърдиха позицията си сред водещите сили на континента.

Жените, които спечелиха титлата на предишния шампионат в Будва през 2023 г., надделяха над Нидерландия с 2,5:1,5 точки. Точките за България донесоха Нургюл Салимова, победила с белите фигури Махтелд ван Фореест, и Виктория Радева, която също с белите победи Марлис Бенсдорп-Де Лабака.



На първа дъска Антоанета Стефанова завърши реми с черните срещу Елине Руберс, а Белослава Кръстева отстъпи на Анна-Мая Казарян. Така българките запазиха пълен актив от 4 мач-точки след успеха си над Чехия в първия кръг.

Мъжкият тим, воден от старши треньора Кирил Георгиев, също записа успех – 2,5:1,5 точки срещу Исландия.



Мартин Петров (втора дъска, с белите) и Момчил Петков (трета дъска, с черните) надделяха съответно над Гудмундур Кяртансон и Ханес Стефансон.



Радослав Димитров направи реми на четвърта дъска с Александър Домалчук-Йонасон, а Аркадий Найдич на първа дъска отстъпи на Вигнир Стефансон.

Утре предстоят партиите от третия кръг на надпреварата, в която българските отбори вече се очертават като едни от фаворитите за медали.