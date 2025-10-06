Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване “Аладжа манастир” край Варна, това твърди бащата на загиналата Сияна Николай Попов.

Той пише още, че Албена е на 27 год., самотна майка на момиченце на 3 год и в момента е в критично състояние в болницата във Варна. Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят и много операции.

Попов споделя, че майката на Албена го е помолила да даде гласност на тази трагедия.

"Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Напротив платили са дори билет за вход. Историите за табели със забрана и други подобни не са верни. Смятам, че вината е изцяло на организаторите които са допуснали тази безумица", пише Попов.

Той настоява за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия и изрази надежда разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.