Волейболистите на САЩ ще играят срещу нашите национали в 1/4-финалите на световното първенство във Филипините. Воденият от Карч Кирали отбор елиминира тима на Словения с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) в среща от 1/8-финалите, изиграна този следобед пред около 5000 зрители.

Над всички за САЩ бе Габи Гарсия със страхотните 26 точки (7 аса и 4 блока), а Итън Чамплин (1 блок и 3 аса) и Джордън Еуърт добавиха още 15 и 14 пункта за успеха. За Словения Тончек Щерн реализира 18 точки.

На 1/4-финалите САЩ ще излезе срещу България, която по-рано днес постигна победа над Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13). Четвъртфиналът ще бъде в четвъртък (25 септември) от 15.00 часа българско време.