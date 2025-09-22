Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално днес, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде Ройтерс.



"Правоприлагащите органи разследват", се казва в изявлението на ЕНИСА.



Междувременно Ройтерс съобщи, че дейностите на летището на германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници във вчерашния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.



Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии.



Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища, предава БТА.



От "Колинс Аероспейс" заявиха днес, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.