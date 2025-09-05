Директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат, докато е бил със семейството си. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти край село Крайново, където коментира случая на агресия срещу полицейския шеф.

В хода на образуваното досъдебно производство ще бъдат изяснени всички подробности около инцидента. Очакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици, взети от четиримата младежи, участвали в нападението, посочи вътрешният министър.

"Голяма част от причината за такова агресивно поведение е безотговорното отношение на партии и политици, които системно рушат доверието в институциите", заяви Даниел Митов.

"Тяхното нагло и арогантно поведение спрямо полицай е ехо от поведението на точно такива хора", добави той.

Информациите за състоянието на старши комисар Кожухаров са противоречиви. По информация на БНТ и bTV състоянието му се е влошило. Според "Русе Медиа", която цитира УМБАЛ "Канев", състоянието му е без промяна.

Властите продължават разследването на случая.

По-късно днес се очаква говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да представят още информация по случая