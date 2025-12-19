

На 19 декември християните почитат Св. мъченик Бонифаций , избавящ от алкохолизъм , наркомании и други зависимости . Призовават го и против вредни страсти и привички, особено за деца в пубертета, които могат да се объркат в изграждането на нравствените устои в тази трудна възраст. Св. Бонифаций живял през трети век.



Той бил роб в Рим в имението на младата и красива наследница на знатни родители на име Аглаида. Управлявал имотите й и бил един от любовниците й. Гуляите им често завършвали с тежки пиянства.



Двамата били християни и помагали усърдно на всички нуждаещи се и изпаднали в беда хора. Искало им се да са благочестиви, знаейки нормите на християнството, но не могли да се преборят с влеченията си.



Девойката узнала, че мощи на мъченици помагат в усилията на християните за нравствено усъвършенстване и изпратила свита начело с Бонифаций в източните римски земи да й донесат тяло на мъченик. През това време там по заповед на император Диоклетиан измъчвали и убивали много християни , а нетленните им тела се продавали скъпо.



Бонифаций се постарал по пътя да мисли за покаяние от разгулния си живот, да пости и се моли , за да бъде достоен за мисията си. Същото правила в Рим и Аглаида. В Тарс, града на Св. Ап. Павел, пътешествениците станали свидетели на жестоко мъчение над християни. Бонифаций се присъединил към тях, смело заявил, че също е християнин и бил подложен на изтезания, които издържал мъченически. Главата му била отсечена.



Другарите му заплатили прескъпо за тялото му, умили го, помазали го с благовонни масла, увили го в скъпи бели платна и го отнесли на господарката му.



Тя го погребала с голяма скръб, променила живота си и след време, когато на гроба му ставали чудеса, построила църква над него и раздала имуществото си на робите , които освободила, както и на бедни римляни.



Заживяла в притвора на храма, вършейки добрини и след 18 години се представила в Господа оправдана. Св Бонифаций станал покровител на борещите се с алкохолизма и наркотиците, разврата и зависимостите, както и на техните родители и близки, които го призовават на помощ.