Предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта, това каза президентът Румен Радев на последната консултация за съставяне на правителство с парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание. Това е последната парламентарна група, с която държавният глава разговаря.

Ще връща първия мандат след Нова година, обяви той.

От името на формацията при държавния глава са председателят на групата Ивелин Михайлов и народните представители Юлиана Матеева и Павлин Петров.

Какво според вас може и трябва да се предприеме, за да повишим доверието в изборния процес, попита президентът.

Аз бях изнудван, ако не сменя своята принадлежност от тази в полза на народа. Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, подчерта Михайлов. Ние се намираме в мафиотска диктатура, която не може да издържи на пазарна икономика.

Това Народно събрание е нелегитимно още от самото му създаване. Ние успяхме да докажем, че в цели общини имаше тотална подмяна на вота, посочи Ивелин Михайлов.

С тази консултация приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.